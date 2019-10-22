В Сеуле заявили, что в зону опознания ПВО Южной Кореи вторгся российский военный самолет

СЕУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Российский военный самолет якобы вторгся в установленную Южной Кореей в одностороннем порядке так называемую зону опознания ПВО (KADIZ). С таким утверждением выступил во вторник представитель Комитета начальников штабов Республики Корея в комментарии агентству Yonhap.

"Самолет вошел в KADIZ сегодня утром без предварительного предупреждения. На перехват были направлены истребители F-15K (Ф-15К), вынудив его изменить курс", - утверждается в сообщении. Другие детали относительно происшествия не приводятся.

В российском посольстве в Сеуле корреспонденту ТАСС сообщили, что пока не получали от южнокорейской стороны официального уведомления о происшествии.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.

В Минобороны РФ регулярно подчеркивают, что самолеты ВКС совершают полеты в соответствии со всеми международными правилами.