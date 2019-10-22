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Трюдо заявил, что Канада "движется в правильном направлении"

По словам премьера, он "будет инвестировать в канадцев", запретит в Канаде использование штурмовых винтовок и приложит максимум усилий в деле защиты окружающей среды

ОТТАВА, 22 октября. /ТАСС/. Победа правящей в Канаде Либеральной партии на парламентских выборах показала, что страна развивается в правильном направлении. Об этом во вторник заявил ее лидер, премьер-министр Джастин Трюдо на встрече со своими сторонниками в Монреале.

"Спасибо, что дали мне возможность представлять вас снова, - сказал он. - Я возвращаюсь в Оттаву и буду работать ради вас. Наша страна движется в правильном направлении". Трюдо пообещал, что будет трудиться на благо всех жителей страны независимо от того, голосовали они за либералов или нет. Премьер заверил, что "будет инвестировать в канадцев", запретит в Канаде использование штурмовых винтовок и приложит максимум усилий в деле защиты окружающей среды.

В понедельник в Канаде прошли парламентские выборы. Согласно последним данным национальной избирательной комиссии, либералы одержали верх в 156 из 338 избирательных округов, получив 32,9% голосов избирателей. Консервативная партия получила поддержку в 122 округах (34,5%). Третье место занял "Квебекский блок", победивший в 32 округах (7,9%), затем следуют Новая демократическая партия (победа в 24 округах, 15,9%) и Партия "зеленых" Канады (победа в 3 округах, 6,4%). Народная партия Канады по итогам выборов лишилась единственного мандата в парламенте, он достался независимому кандидату. На данный момент обработаны 96,25% бюллетеней.

Всего в Канаде 338 избирательных округов - по числу мест в Палате общин (нижней палате парламента). Для формирования правительства большинства партии-победительнице необходимо выиграть выборы как минимум в 170 округах.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
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