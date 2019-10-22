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Правительство Германии выступило против признания голодомора геноцидом

При этом госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот отметил, что происшедшее в 1932-1933 годах было "ужасной катастрофой, ответственность за которую несли люди и которая привела к миллионам погибших"

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Правительство ФРГ не считает, что так называемый голодомор можно назвать геноцидом. Об этом заявил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот, выступая в понедельник на заседании петиционного комитета Бундестага. На нем рассматривалось соответствующее обращение к парламенту ФРГ. Ход заседания и выдержки из речи опубликованы на сайте Бундестага.

"Правительство ФРГ не считает, что события, которые произошли до 1948 года, в международном праве можно характеризовать как геноцид", - сказал Рот. Он отметил при этом, что происшедшее в 1932-1933 годах было "ужасной катастрофой, ответственность за которую несли люди и которая привела к миллионам погибших". Но, как пояснил госминистр, есть разница между политической и международно-правовой оценкой тех событий. Лишь с 1948 года в международном праве появилось определение того, при каких условиях можно говорить о геноциде.

"Противоправное деяние должно быть названо противоправным деянием", - подчеркнул Рот. По его словам, правительство ФРГ делает это всегда, когда речь заходит о политике, проводимой советским руководством.

Инициаторы петиции призывали охарактеризовать голодомор "как геноцид украинского народа, вызванный действиями советского режима во главе со Сталиным". По их мнению, это был "искусственный, организованный голод, который привел к миллионам жертв среди украинцев".

Голосование по петиции в комитете намечено на более поздний период.

В начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от 2 млн до 8 млн человек). В 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада приняла закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.

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