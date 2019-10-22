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СМИ: индийские пограничники зафиксировали несколько беспилотников из Пакистана

Как сообщает агентство ANI, военнослужащие открыли огонь по некоторым из них

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 октября. /ТАСС/. Пограничники в штате Пенджаб зафиксировали вечером в понедельник и в ночь на вторник несколько беспилотных летательных аппаратов, залетевших в Индию с пакистанской территории. Как сообщает во вторник информационное агентство ANI, военнослужащие открыли огонь по некоторым из них, о результатах обстрела не сообщается.

По данным агентства, перелеты беспилотников были отмечены в округе Фирозпур. Первый аппарат засекли около 22:30 (20:00 мск) в понедельник, затем были замечены еще несколько.

Индийские пограничники отмечают в последнее время большую активность беспилотных летательных аппаратов, проникающих в Индию из соседнего Пакистана. Ранее подобный перелет произошел 9 октября. В сентябре, по данным местной полиции, тяжелые беспилотные летательные аппараты по меньшей мере восемь раз вторгались на территорию Индии.

В Индии считают, что аппараты, которые могут поднимать до 5 кг груза, доставляют автоматы АК-47, гранаты, боеприпасы и оборудование связи для членов экстремистских группировок, которые действуют в индийской части Кашмира.

Теги
ИндияПакистан
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