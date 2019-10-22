Туск сообщил, что примет решение по запросу Великобритании в ближайшие дни

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Председатель Евросовета Дональд Туск проводит консультации с лидерами стран ЕС относительно запроса Великобритании о переносе даты выхода королевства из состава Евросоюза на три месяца и примет решение о дальнейших шагах в ближайшее время. Об этом он сообщил во вторник в ходе сессии Европарламента в Страсбурге.

"Ситуация сложная в связи с последними событиями в Великобритании и британским запросом об отсрочке, - сказал он. - Я провожу консультации с лидерами о том, как реагировать, и приму решение в ближайшие дни".

"Очевидно, что результат этих консультаций будет во многом зависеть от того, что решит британский парламент", - подчеркнул Туск. "Мы должны быть готовы к любому сценарию, - отметил председатель Евросовета. - Но ясно должно быть одно: как я сказал в субботу премьер-министру [Великобритании Борису] Джонсону, Brexit без сделки никогда не будет нашим выбором".

На экстренном заседании британского парламента в субботу Джонсону не удалось провести свою сделку с ЕС через Палату общин. Причиной стала поправка, внесенная бывшим членом Консервативной партии Оливером Летвином и утвержденная большинством законодателей. Она подразумевает, что сначала депутаты должны принять все законы, которые требуются для "развода" с европейским сообществом, а уже потом одобрить саму сделку. В понедельник спикер Палаты общин Джон Беркоу не разрешил вновь поставить проект соглашения с ЕС на голосование, заявив, что сначала, согласно тексту поправки Летвина, должны быть приняты необходимые законы.

Не сумев утвердить соглашение с ЕС в отведенный ему парламентом срок, Джонсон в субботу был вынужден направить председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой об отсрочке Brexit, однако текст послания предполагает, что она может не понадобиться, и страна по-прежнему сможет покинуть сообщество 31 октября со сделкой, если все необходимые для этого условия будут соблюдены.

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