Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобороны Южной Кореи: шесть военных самолетов РФ вторглись в зону опознания ПВО страны

При этом в ведомстве уточнили, что российские самолеты не нарушили воздушное пространство республики

СЕУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Шесть российских военных самолетов во вторник несколько раз вторглись в установленную Южной Кореей в одностороннем порядке так называемую зону опознания ПВО (KADIZ). Об этом сообщил ТАСС по телефону официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея.

По его данным, шесть самолетов российских ВКС (один A-50, три Су-27 и два Ту-95) вошли 22 октября в 09:23 (03:23 мск) в южнокорейскую зону опознания ПВО в районе к северу от острова Уллындо в Японском море. Спустя семь минут они покинули KADIZ и затем еще несколько раз на протяжении последующих шести часов входили в нее, утверждает представитель Минобороны Южной Кореи. При этом самолеты не нарушили воздушное пространство страны, подчеркнул военный.

По его словам, в этом году российские самолеты 20 раз вторгались в южнокорейскую зону идентификации ПВО.

Ранее во вторник представитель Комитета начальников штабов Республики Корея в комментарии агентству Yonhap сообщил, что российский военный самолет якобы вторгся в установленную Южной Кореей в одностороннем порядке зону опознания ПВО. На перехват были направлены истребители F-15K ВВС республики.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.

В Минобороны РФ регулярно подчеркивают, что самолеты ВКС совершают полеты в соответствии со всеми международными правилами.

Теги
РоссияРеспублика Корея
Реклама на ТАСС
СМИ: Асад встретился с военнослужащими на передовой линии в Идлибе
По данным агентства SANA, президент Сирии находится в населенном пункте Эль-Хабит, где размещен один из гарнизонов армии республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС