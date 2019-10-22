Минобороны Южной Кореи: шесть военных самолетов РФ вторглись в зону опознания ПВО страны

СЕУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Шесть российских военных самолетов во вторник несколько раз вторглись в установленную Южной Кореей в одностороннем порядке так называемую зону опознания ПВО (KADIZ). Об этом сообщил ТАСС по телефону официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея.

По его данным, шесть самолетов российских ВКС (один A-50, три Су-27 и два Ту-95) вошли 22 октября в 09:23 (03:23 мск) в южнокорейскую зону опознания ПВО в районе к северу от острова Уллындо в Японском море. Спустя семь минут они покинули KADIZ и затем еще несколько раз на протяжении последующих шести часов входили в нее, утверждает представитель Минобороны Южной Кореи. При этом самолеты не нарушили воздушное пространство страны, подчеркнул военный.

По его словам, в этом году российские самолеты 20 раз вторгались в южнокорейскую зону идентификации ПВО.

Ранее во вторник представитель Комитета начальников штабов Республики Корея в комментарии агентству Yonhap сообщил, что российский военный самолет якобы вторгся в установленную Южной Кореей в одностороннем порядке зону опознания ПВО. На перехват были направлены истребители F-15K ВВС республики.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.

В Минобороны РФ регулярно подчеркивают, что самолеты ВКС совершают полеты в соответствии со всеми международными правилами.