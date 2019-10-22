Юнкер назвал переговоры по Brexit пустой тратой времени и сил

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Евросоюз неустанно трудился над тем, чтобы выход Великобритании из ЕС состоялся в упорядоченном режиме, однако время и силы будут потрачены на переговоры впустую, учитывая, что Европарламент (ЕП) не сможет ратифицировать новую сделку до тех пор, пока это не сделают их коллеги на другом берегу Ла-Манша. Об этом заявил во вторник председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на заседании ЕП в Страсбурге.

"Сегодня я в 105-й раз выступаю перед вами. И во множестве этих дебатов мне приходилось обсуждать выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Мне крайне обидно, что пришлось потратить так много времени от моего мандата на Brexit, в то время как я <...> боролся за то, чтобы сделать лучшее для граждан ЕС. Пустая трата времени и пустая трата энергии", - с сожалением отметил глава ЕК, чьи полномочия истекают 31 октября.

Юнкер заверил, что одинаково общался в британскими премьерами Терезой Мэй и Борисом Джонсоном, который сменил ее на этом посту, и напомнил, что новый вариант соглашения между Лондоном и Брюсселем отвечает всем требованиям британского правительства. Он заявил, что ему никогда не нравилась идея выхода Великобритании из ЕС, однако Европа, по его словам, "старалась сделать все, чтобы выход состоялся в упорядоченном ключе". "Сейчас нужно внимательно следить за Вестминстером, но просто невозможно, чтобы этот [Европейский] парламент ратифицировал соглашение раньше, чем это сделает британский парламент. Сначала - Лондон, потом - Брюссель и Страсбург", - подчеркнул Юнкер.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.