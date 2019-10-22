Президент Египта прибыл в Сочи на саммит Россия - Африка

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Египетский президент, сопредседатель саммита Россия - Африка Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Сочи. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

"Президент ас-Сиси прибыл в Сочи", - сообщил собеседник.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс", ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.