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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: ООН вывела из-под санкций проект Красного Креста в КНДР

Эта организация получила разрешение на поставки в КНДР материалов, "жизненно необходимых для оказания гуманитарной помощи и спасения жизней"

ТАСС, 22 октября. Совет Безопасности (СБ) ООН вывел из-под санкций проект Международного комитета Красного Креста (МККК) по обеспечению граждан КНДР чистой водой и улучшению санитарных условий в стране. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что организация получила разрешение на поставки в КНДР материалов, "жизненно необходимых для оказания гуманитарной помощи и спасения жизней". Конкретный перечень не уточняется, однако известно, что он включает в себя 11 наименований. Послабление вступило в силу 11 октября сроком на полгода.

В отношении КНДР с декабря 2017 года действуют жесткие санкции Совета Безопасности ООН, ограничивающие ввоз гуманитарного груза в страну. В январе 2019 года комитет Совета Безопасности ООН по санкциям вывел из-под ограничений четыре организации: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), американскую благотворительную организацию "Фонд Юджина Белла", американскую ассоциацию "Христианские друзья Кореи" и канадскую благотворительную организацию First Steps Health Society. Таким образом, эти зарубежные организации получили возможность оказывать гуманитарную и медицинскую помощь гражданам КНДР.

Теги
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