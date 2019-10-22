Евросоюз выразил сожаление в связи с избранием Венесуэлы в Совет ООН по правам человека

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Евросоюз выразил сожаление в связи с итогами голосования Генеральной Ассамблеи ООН, по результатам которого Венесуэла вошла в состав Совета ООН по правам человека на 2020-2022 годы. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник внешнеполитической службой ЕС.

"На прошлой неделе 14 новых государств избраны в Совет ООН по правам человека на трехлетний период с 1 января 2020 года. В этой связи ЕС выражает серьезную озабоченность в связи с нарушениями прав человека в некоторых из этих государств, в особенности - Венесуэле, - говорится в документе. - Члены Совета ООН по правам человека несут высочайшую ответственность по поддержанию высоких стандартов соблюдения прав человека и должны сотрудничать со всеми специальными механизмами и процедурами Совета".

ЕС подчеркивает, что будет "пристально мониторить действия новых стран - членов Совета".

По итогам голосования Генеральной Ассамблеи ООН Венесуэла оказалась в числе 14 стран, которые на 2020-2022 годы войдут в Совет ООН по правам человека. Боливарианская Республика набрала 105 голосов из 193 стран. В число его новых членов также вошли Бразилия, Ливия, Мавритания, Судан, Намибия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Маршалловы Острова, Армения, Польша, Германия и Нидерланды.

Совет по правам человека - межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. В компетенцию совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года. Заседания Совета ООН по правам человека проходят в офисе ООН в Женеве.