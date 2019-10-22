В подконтрольной Киеву Луганской области объявили ЧС в связи с отсутствием водоснабжения

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Жители трех городов на подконтрольной Киеву части Луганской области пятые сутки остаются без водоснабжения из-за долгов за электроэнергию, в связи с чем в регионе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Об этом сообщила пресс-служба Луганского областного совета.

"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации решено внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости приостановить функционирование вышеуказанных заведений; внести изменения в режим работы медицинских учреждений и отменить плановые операции", - говорится в сообщении.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), с 18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения три насосные станции предприятия "Лисичанскводоканал", в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, город Приволье и Новодружеск. Всего от воды отключены около 80 тыс. жителей.