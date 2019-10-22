Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

В подконтрольной Киеву Луганской области объявили ЧС в связи с отсутствием водоснабжения

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с 18 октября от воды отключены около 80 тыс. жителей

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Жители трех городов на подконтрольной Киеву части Луганской области пятые сутки остаются без водоснабжения из-за долгов за электроэнергию, в связи с чем в регионе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Об этом сообщила пресс-служба Луганского областного совета.

"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации решено внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости приостановить функционирование вышеуказанных заведений; внести изменения в режим работы медицинских учреждений и отменить плановые операции", - говорится в сообщении.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), с 18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения три насосные станции предприятия "Лисичанскводоканал", в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, город Приволье и Новодружеск. Всего от воды отключены около 80 тыс. жителей.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
СМИ: Турция не будет продлевать паузу в операции "Источник мира" в Сирии
По данным источника телеканала Habertürk, с 22:00 мск 22 октября армия Турции продолжит очистку местности от мин и будет расширять зону контроля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС