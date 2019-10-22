Турецкая пресса накануне встречи Эрдогана и Путина призвала Анкару к диалогу с Дамаском

ТАСС, 22 октября. Турецкая печать с надеждой ждет встречи лидеров Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи, но отмечает, что пришло время Анкаре вступать в диалог с Дамаском. Такие мнения высказывают во вторник обозреватели ведущих турецких газет и новостных порталов.

Газета Hurriyet Daily News пишет, что Турции "пора проснуться и увидеть реальность: у нее нет другого способа вылезти из этих зыбучих песков кроме сотрудничества с Дамаском". Обозреватель издания отмечает, что у Анкары накопилось много проблем и ошибок, в частности миллионы беженцев, миллиарды долларов расходов на них и на военные действия, а также многолетнее попустительство политике США, помогавшим сирийским курдским формированиям, признанным Анкарой террористами.

Портал Т24 в свою очередь пишет, что в Сочи лидеры уделят большое внимание вопросам Аданского соглашения, заключенного Анкарой и Дамаском в 1998 году, чтобы позволить Турции бороться с угрозой Рабочей партии Курдистана (РПК), исходившей с сирийской территории. Накануне встречи Эрдогана и Путина Москва снова напомнила об этих договоренностях. Т24 отмечает, что "данное соглашение предполагает совместные действия [Турции и Сирии] для защиты границ, но для его имплементации необходимо, чтобы Анкара и Дамаск снова начали говорить друг с другом".

Газета Hurriyet отмечает, что российская сторона "ждет серьезных результатов от встречи в Сочи", а Москва "стремится сблизить Турцию и Сирию и выстроить между ними механизм защиты границ". Именно благодаря усилиям российского лидера, отмечает газета, "рушатся стены между Анкарой и Дамаском". При этом очень чувствительным для Эрдогана остается вопрос о том, чтобы сирийские курды не стали частью сирийских сил безопасности. "Хюрриет" выражает уверенность, что руководство России этого не допустит.

Перспективы российско-турецкого компромисса

Газета Milliyet отмечает, что после девяти лет войны в Сирии Турция и Россия не смогут в одночасье найти окончательное решение и одним шагом урегулировать все проблемы. Стороны, считает издание, будут поэтапно, короткими бросками решать вопросы, поскольку "видят пользу в том, чтобы не торопиться". Однако сочинские решения "окажут влияние не только на российско-турецкие отношения, но и повлияют на ход взаимодействия Турции и США".

Отвечая на вопрос о том, смогут ли Путин и Эрдоган решить все проблемные моменты, обозреватель Milliyet отмечает, что обе стороны "осознают бесполезность новых конфронтаций". По этой причине сочинский раунд будет проходить на принципах поиска взаимной выгоды.

Газета Cumhuriyet в свою очередь обращает внимание на то, что независимо от итогов Сочи и дальнейшей реализации договоренностей Турции и ее партнеров, вопрос с признанием террористическими РПК и вооруженных формирований сирийских курдов (Анкара считает их полностью аффилированными друг с другом), решен так и не будет. Позиции США и РФ по этому вопросу останутся прежними.

Во вторник в Сочи запланировано проведение переговоров президентов РФ и Турции. Эрдоган уже вылетел в Россию. Ожидается, что главы двух государств обсудят ситуацию в Сирии после начала турецкой военной операции "Источник мира" в северо-восточных районах этой страны. Эрдоган в качестве президента Турции приезжает в Россию в 11-й раз, в том числе в 5-й раз в Сочи.