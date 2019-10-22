СМИ: Турция не будет продлевать паузу в операции "Источник мира" в Сирии

ТАСС, 22 октября. ВС Турции не планируют продлевать режим временного прекращения огня в рамках операции "Источник мира" на севере Сирии. Об этом во вторник сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на заявления представителей сил безопасности.

США и Турция достигли соглашения о приостановке операции "Источник мира" на севере Сирии

Пауза в военных действиях заканчивается в 22:00 мск 22 октября по истечении 120 часов моратория, о котором договорились 17 октября Турция и США. С этого времени, согласно источнику телеканала, армия продолжит очистку местности от мин и будет расширять зону контроля. При этом все члены вооруженных формирований, которые останутся в этой зоне после 22:00 мск будут ликвидированы.

Анкара имеет в виду в данном случае вооруженные формирования "Сил народной самообороны" (СНС) сирийских курдов, которых признает террористической организацией.

Между тем, представитель Минобороны Турции полковник Надиде Шебнем Актоп во вторник сообщила на брифинге, что в течение последних дней из зоны операции "выехали 136 транспортных средств" с членами курдских формирований. "Турецкая армия ведет постоянный мониторинг и разведку в регионе с помощью авиации, беспилотников, радаров, тепловизоров. ВС Турции полностью выполняют условия [временного прекращения огня]. Со стороны Рабочей партии Курдистана и СНС на данный момент зафиксировано 42 нарушения, о чем сразу докладывалось США", - цитирует полковника телеканал.