СМИ: Пакистан призвал Индию допустить дипломатов и журналистов в Джамму и Кашмир

ТАСС, 22 октября. Исламабад обратился с призывом к Нью-Дели разрешить дипломатам и журналистам посетить союзную территорию Джамму и Кашмир. Как отмечает телеканал Geo TV, ранее Пакистан допустил иностранных представителей на свою часть спорного региона Кашмир.

"Исламабад требует от Нью-Дели направить дипломатов и журналистов на индийскую сторону линии контроля в оккупированном Индией Кашмире, как это сделали мы", - заявил представитель Вооруженных сил Пакистана генерал Асиф Гафур. Он также указал, что иностранные делегаты, посетив во вторник пакистанскую часть Кашмира, лично убедились в отсутствии террористов в регионе.

Ранее индийский командующий Северным военным округом Индии генерал-лейтенант Ранбир Сингх заявил о действующих там бандформированиях, готовых к переброске на индийскую территорию.

Отношения между Индией и Пакистаном серьезно обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение.