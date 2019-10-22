Трамп назвал линчеванием запущенную в отношении него процедуру импичмента

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал линчеванием запущенную в отношении него представителями Демократической партии процедуру импичмента. Об этом он написал во вторник на своей странице в Twitter .

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"Получается, что однажды, если демократ станет президентом, а республиканцы получат большинство в Палате представителей [Конгресса США], даже с небольшим перевесом, они смогут провести импичмент президента без соблюдения соответствующих процедур, честности или каких бы то ни было законных прав на это. Все республиканцы должны помнить, свидетелями чего они являются - линчевания. Но мы победим!" - заявил американский лидер.

Так называемый суд Линча или линчевание, то есть расправа толпы над подозреваемым в совершении преступления человеком без суда и следствия, ранее был распространенным явлением в Соединенных Штатах. Чаще всего жертвами становились представители чернокожего населения.

Поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера стал крупный скандал, разгоревшийся вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.