СМИ: полиция Джакарты сорвала нападение на политиков во время инаугурации президента

ТАСС, 22 октября. Полиция Джакарты предотвратила нападение на правительственных чиновников во время церемонии инаугурации президента Индонезии Джоко Видодо, которая прошла 20 октября. Об этом во вторник сообщила газета The Jakarta Post.

По ее данным, злоумышленники намеревались обстрелять колонну политиков из рогаток резиновыми шариками, начиненными взрывчаткой, а также натравить обезьян, чтобы саботировать церемонию.

Пресс-секретарь полиции Джакарты Арго Ювоно заявил, что подозреваемые координировали свои действия в группе в мессенджере WhatsApp, в которой числилось 123 человека.

Всего полиции удалось задержать шестерых злоумышленников, в отношении которых начато расследование. Если их вина будет доказана, их могут приговорить к тюремному заключению на срок от пяти до 20 лет.

20 октября прошла церемония инаугурации индонезийского лидера, после этого глава государства должен сформировать новый состав правительства.