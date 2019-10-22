В Литве суд продлил на два месяца арест подозреваемого в шпионаже в пользу РФ политика

ВИЛЬНЮС, 22 октября. /ТАСС/. Арест как мера пресечения в отношении оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, подозреваемого в шпионаже в пользу России, продлен на два месяца. Такое решение принял во вторник Каунасский окружной суд.

"Основания для задержания подозреваемого остаются в силе, однако с учетом аргументов защиты и самого подозреваемого, а также предполагаемого хода следствия можно констатировать, что запрошенный прокурором срок продления задержания чрезмерен", - говорится в решении суда. Генеральная прокуратура Литвы ходатайствовала о продлении на три месяца.

Палецкис находится под арестом с октября прошлого года. Информации по его делу официальные инстанции практически не предоставляют. Согласно данным СМИ, Палецкис якобы организовал сбор информации о судьях и прокурорах, которые вели дело о январских событиях 1991 года. Он никакой вины за собой не видит. "Что можно говорить, если поездка в Россию считается преступлением", - сказал оппозиционер.

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из радиоинтервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года. Тогда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в Вильнюсе погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом к возбуждению уголовного дела по статье, предусматривающей, согласно законам Литвы, ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили штраф в размере €3 тыс. В 2014 году в номинации "Гражданская позиция" литовский оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма".