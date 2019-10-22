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СМИ: в Ираке в результате нападения боевиков ИГ погибли два генерала полиции

По данным Shafaq News, на пути колонны, в которой передвигались генералы, сработало заложенное у обочины дороги взрывное устройство

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Два генерала Федеральной полиции Ирака погибли во вторник в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к северу от Багдада. Об этом сообщил новостной портал Shafaq News со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

По их данным, в устроенной террористами засаде был убит командующий 4-й бригадой сил Федеральной полиции генерал Али аль-Лями. Вместе с ним погибли еще шесть силовиков - бригадный генерал Мухаммед Алауи, отвечавший за проведение боевых операций, и пятеро охранников. Глава МВД республики Ясин аль-Ясири подтвердил гибель командующего. "Генерал Али аль-Лями принял мученическую смерть, отражая нападение группировки ДАИШ [арабское название ИГ]", - сказал он, не предоставив дополнительных подробностей.

По поступающей информации, на пути колонны, в которой передвигались генералы, сработало заложенное у обочины дороги взрывное устройство. Инцидент произошел в районе Самарры (провинция Салах-эд-Дин, в 125 км от Багдада).

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных уголках страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют вылазки против сотрудников правопорядка, армии и мирных граждан.

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Ирак
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