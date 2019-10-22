FT: Барнье возглавит оперативную группу ЕС по перестройке отношений с Британией

ТАСС, 22 октября. Главный переговорщик Евросоюза по Brexit 68-летний француз Мишель Барнье возглавит недавно созданную оперативную группу сообщества по перестройке будущих отношений между Брюсселем и Лондоном. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times.

По данным ее источников, эта команда будет курировать проведение будущих двусторонних торговых переговоров, сотрудничество в судебно-процессуальной системе, оборонной сфере и внешней политике после Brexit. "Все заинтересованы в том, чтобы кто-то один вел переговоры по всему спектру будущих отношений", - сказал источник.

По словам Барнье, "Brexit - это не конец истории". "Великобритания остается другом, союзником, партнером" и ЕС должен развивать отношения, убежден главный переговорщик, который предположил, что может выполнят свои обязанности в новом качестве до четырех лет.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.