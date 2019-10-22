Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

FT: Барнье возглавит оперативную группу ЕС по перестройке отношений с Британией

По данным издания, группа будет курировать проведение будущих двусторонних торговых переговоров, сотрудничество в судебно-процессуальной системе, оборонной сфере и внешней политике после Brexit

ТАСС, 22 октября. Главный переговорщик Евросоюза по Brexit 68-летний француз Мишель Барнье возглавит недавно созданную оперативную группу сообщества по перестройке будущих отношений между Брюсселем и Лондоном. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times.

По данным ее источников, эта команда будет курировать проведение будущих двусторонних торговых переговоров, сотрудничество в судебно-процессуальной системе, оборонной сфере и внешней политике после Brexit. "Все заинтересованы в том, чтобы кто-то один вел переговоры по всему спектру будущих отношений", - сказал источник.

По словам Барнье, "Brexit - это не конец истории". "Великобритания остается другом, союзником, партнером" и ЕС должен развивать отношения, убежден главный переговорщик, который предположил, что может выполнят свои обязанности в новом качестве до четырех лет.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

Теги
ВеликобританияФранцияBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
Реклама на ТАСС
Приговор организаторам референдума в Каталонии
За неделю протестов в Каталонии пострадали почти 600 человек
По данным медиков, среди пострадавших - 116 сотрудников каталонской автономной полиции и 110 сотрудников национальной полиции Испании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС