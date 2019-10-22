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Помпео заявил, что Китай в лучшем случае является стратегическим конкурентом США

Госсекретарь США отметил, что, по его мнению, важно, чтобы "Китай сохранял надлежащее место в мире"

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил во вторник, что для Соединенных Штатов Китай является в лучшем случае стратегическим конкурентом.

Выступая в консервативном фонде "Наследие" в Вашингтоне, глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его обязанность как госсекретаря США заключается в том, чтобы "видеть мир таким, какой он есть".

"Правда в том, что Иран является агрессором, а не угнетенным. Правда в том, что Китай в лучшем случае является стратегическим конкурентом, который использует в качестве своих инструментов принуждение и коррупцию. Правда в том, что мы не можем полагаться на провальные стратегии, чтобы убедить председателя [Госсовета КНДР] Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия, все еще предстоит много работы. Правда в том, что мы не добьемся мира в Афганистане без [присутствия] всех сторон за столом [переговоров]. Правда в том, что восстановление демократии в Венесуэле находится в интересах нашего полушария, мы должны прикладывать значительные усилия для достижения этого. Правда в том, что каждая страна обязана разделять бремя этой глобальной миссии, чтобы добиться безопасности в мире", - сказал Помпео.

При этом он отметил, что, по его мнению, важно, чтобы "Китай сохранял надлежащее место в мире". "Мы вновь собрали "четверку" - пакт по безопасности в составе Японии, Австралии, Индии и США, находившийся в спячке в течение девяти лет. Это будет чрезвычайно важно для дальнейших усилий, призванных гарантировать, что Китай сохранит лишь надлежащее место в мире", - добавил госсекретарь.

Теги
АвстралияЯпонияСШАИндияИранКНДРКитайКим Чен ЫнПомпео, Майкл (Майк)
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