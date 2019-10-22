Помпео: Трамп избежал прямого столкновения с Турцией, использовав экономическое давление

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сумел избежать прямого столкновения с союзником по НАТО - с Турцией - с помощью инструментов экономического давления, однако нельзя определенно сказать, что ситуация на севере Сирии успешно разрешиться. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в консервативном фонде "Наследие" в Вашингтоне.

"Правда заключается в том, что президент Трамп был готов сделать так, чтобы Турция понесла убытки, а затем увеличить их еще сильнее в случае, если они продолжат свое вторжение. Так что он использовал экономическую мощью Америки, чтобы избежать непосредственного столкновения и конфликта с союзником по НАТО", - сказал он. "Уже через несколько часов истечет установленный период в 120 часов, однако определенный прогресс, безусловно, был сделан", - убежден Помпео. "Пока что нет полной уверенности в успешном разрешении этой ситуации", - признал госсекретарь США.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.