СМИ: индийский военный погиб в перестрелке с террористами в Джамму и Кашмире

ТАСС, 22 октября. Военнослужащий индийских Вооруженных сил погиб в результате перестрелки с боевиками пропакистанских группировок у линии контроля в союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом во вторник сообщает агентство ANI.

По его данным, военнослужащий подвергся нападению боевиков в округе Наушера, в результате чего от полученных ранений умер. Место боя оцеплено силами безопасности, бой с террористами продолжается.

Отношения между Индией и Пакистаном серьезно обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение.