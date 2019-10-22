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Brexit

Еврокомиссия создала рабочую группу для построения новых отношений с Великобританией

Эта группа начнет работу 16 ноября

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) учредила рабочую группу по отношениям с Соединенным Королевством (UKTF), которая начнет свою работу 16 ноября, независимо от судьбы соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщила во вторник ЕК.

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"Коллегия Еврокомиссии приняла сегодня решение о создании Рабочей группы по отношениям с Соединенным Королевством в составе генерального секретариата ЕК. Главой целевой группы назначен Мишель Барнье, - говорится в заявлении ЕК. - Сегодняшнее решение вступает в силу 16 ноября 2019 года - независимо от развития событий в Великобритании. Оно было согласовано в тесной координации между президентом [ЕК Жан-Клодом] Юнкером и избранным президентом Урсулой фон дер Ляйен".

Как поясняет ЕК, рабочая группа "будет координировать всю работу Еврокомиссии по всем стратегическим, оперативным, правовым и финансовым вопросам, связанным с Brexit". "Она будет отвечать за завершение переговоров по выходу, а также за работу ЕК по подготовке к Brexit без сделки и будущие переговоры о взаимоотношениях с Великобританией", - отмечается в документе.

Теги
ВеликобританияЮнкер, Жан-КлодBrexitФон дер Ляйен, УрсулаБарнье, Мишель
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