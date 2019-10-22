Конгрессмены США требуют от Twitter удалить связанные с ХАМАС и "Хезболлах" аккаунты

ТАСС, 22 октября. Группа американских законодателей направила письмо гендиректору компании Twitter Джеку Дорси с требованием запретить активность в одноименной соцсети иностранных организаций, считающихся в США террористическими. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По его данным, члены Палаты представителей Конгресса США, включая Джошуа Готтеймера (демократ от штата Нью-Джерси), Томаса Рида (республиканец от штата Нью-Йорк), Макса Роуза (демократ от штата Нью-Йорк) и Брайана Фитцпатрика (республиканец от штата Пенсильвания), просят Дорси внести изменения в политику компании и запретить размещение контента, имеющего отношение к зарубежным организациям, признанным в США экстремистскими.

В письме содержится призыв заблокировать аккаунты, связанные в том числе с ливанской шиитской партией "Хезболлах" и радикальным палестинским движением ХАМАС, сообщает Bloomberg. По мнению законодателей, нынешние правила Twitter не соответствуют законодательству США в том, что касается запрета на материальную поддержку иностранных террористических организаций.

Как отмечает агентство, конгрессмены утверждают, что Twitter, не блокируя указанные страницы, способствует распространению экстремизма в интернете. Официальных комментариев от компании пока не поступало.