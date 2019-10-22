За неделю протестов в Каталонии пострадали почти 600 человек

БАРСЕЛОНА, 22 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 593 человека пострадали с 14 по 20 октября в Каталонии во время протестов сторонников независимости. Об этом во вторник сообщили местные медицинские службы.

По их данным, среди пострадавших - 116 сотрудников каталонской автономной полиции (Моссос д'Эсквадра) и 110 сотрудников национальной полиции Испании. В общей сложности 172 человека были госпитализированы, из них четверо - в тяжелом состоянии, 51 - в состоянии средней тяжести.

Всю прошлую неделю в Каталонии проходили демонстрации, которые заканчивались беспорядками. Манифестации начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет. В ходе протестов были задержаны десятки человек, практически все уже отпущены на свободу.