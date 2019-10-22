Абашидзе надеется, что проведет первую встречу в Праге после ухода Карасина до конца года

ТБИЛИСИ, 22 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе выразил надежду, что до конца года проведет свою первую встречу в так называемом пражском формате после ухода с поста статс-секретаря, замглавы МИД России Григория Карасина.

"Я надеюсь, что в ближайшее время вопрос руководителя российской делегации в пражском формате решится. Думаю также, что до конца года встреча в Праге состоится. В этом плане мы настроены позитивно", - сообщил дипломат во вторник корреспонденту ТАСС.

В сентябре Карасин, который представлял российскую сторону на переговорах с Абашидзе, покинул свою должность. Позже президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Андрея Руденко, который ранее занимал пост директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ.

Абашидзе в последний раз встречался с Карасиным в Праге 13 июня. В отношениях двух государств после августовских событий 2008 года существует ряд нерешенных вопросов. Первостепенным остается восстановление дипотношений и отмена визового режима для Грузии, который был введен в 2000 году. Формат переговоров Абашидзе - Карасин был создан в 2012 году после смены власти в Грузии и прихода коалиции, возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили.