СМИ: антикоррупционное бюро Украины открыло дело о возможной халатности Порошенко

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко о возможной халатности. Об этом в вторник сообщили украинские СМИ.

"Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса ("Служебная халатность")", - приводит сообщение НАБУ агентство "Украинские новости".

Сообщается, что дело открыто во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ начать расследование.

Против Порошенко на Украине заведены ряд дел, в том числе о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". В начале августа стало известно, что против Порошенко зарегистрировано уголовное дело, которое касается возможной поездки экс-президента на Мальдивы по поддельным документам в 2018 году.

Как сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба, Порошенко фигурирует по меньшей мере в 12 уголовных производствах, но по всем делам он проходит как свидетель.