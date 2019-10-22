Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: антикоррупционное бюро Украины открыло дело о возможной халатности Порошенко

Против него уже ведутся дела о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко о возможной халатности. Об этом в вторник сообщили украинские СМИ.

"Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса ("Служебная халатность")", - приводит сообщение НАБУ агентство "Украинские новости".

Сообщается, что дело открыто во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал НАБУ начать расследование.

Против Порошенко на Украине заведены ряд дел, в том числе о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". В начале августа стало известно, что против Порошенко зарегистрировано уголовное дело, которое касается возможной поездки экс-президента на Мальдивы по поддельным документам в 2018 году.

Как сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба, Порошенко фигурирует по меньшей мере в 12 уголовных производствах, но по всем делам он проходит как свидетель.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
США ожидают, что прекращение огня Турцией в Сирии станет постоянным
В Белом доме подчеркнули, что США стремятся избежать заполнения Россией вакуума, который образовался в результате вывода американских войск с севера Сирии после начала Турцией операции "Источник мира"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС