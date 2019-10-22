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СМИ: трое террористов уничтожены в Джамму и Кашмир

По данным агентства ANI, силовикам удалось изъять оружие и боеприпасы

ТАСС, 22 октября. Трое боевиков уничтожены в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом во вторник сообщает агентство ANI.

По его данным, перестрелка между силами безопасности и террористами произошла в районе города Авантипора. В результате столкновения силовикам удалось ликвидировать трех боевиков, а также изъять оружие и боеприпасы. В районе продолжатся антитеррористическая операция, власти устанавливают личности уничтоженных экстремистов.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.

Теги
ИндияПакистан
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