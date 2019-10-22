США ожидают, что прекращение огня Турцией в Сирии станет постоянным

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что Турция в ближайшие часы завершит свою военную операцию в Сирии. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель пресс-секретаря Хоган Гидли.

"Мы ожидаем, что временное прекращение огня, временная деэскалация превратятся в постоянные к концу второй половины дня", - сказал официальный представитель президента США. Он комментировал тот факт, что во вторник истекают 120 часов, на которые Турция ранее согласилась приостановить свою военную операцию в Сирии под названием "Источник мира" в соответствии с договоренностями между Анкарой и Вашингтоном.