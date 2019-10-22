Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

США ожидают, что прекращение огня Турцией в Сирии станет постоянным

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что Турция в ближайшие часы завершит свою военную операцию в Сирии. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель пресс-секретаря Хоган Гидли.

"Мы ожидаем, что временное прекращение огня, временная деэскалация превратятся в постоянные к концу второй половины дня", - сказал официальный представитель президента США. Он комментировал тот факт, что во вторник истекают 120 часов, на которые Турция ранее согласилась приостановить свою военную операцию в Сирии под названием "Источник мира" в соответствии с договоренностями между Анкарой и Вашингтоном.

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Следствие подозревает бывшего спикера парламента Армении Баблояна в узурпации власти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС