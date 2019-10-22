СМИ: сирийская армия заняла позиции вдоль трассы Хасеке - Алеппо

ТАСС, 22 октября. Подразделения сирийской армии заняли позиции вдоль трассы, связывающей города Хасеке и Алеппо на севере Сирии. Об этом во вторник сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По его данным, войска размещены на 60 км вдоль трассы, вплоть до административных границ провинции Ракка.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

13 октября агентство SANA сообщило о том, что Дамаск по договоренности с курдами направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии. В течение следующих нескольких дней сирийская армия без боя заняла ряд городов и населенных пунктов, находящихся в курдских районах. В их числе Табка, Манбидж, Ракка и Кобани. 17 октября подразделения сирийской армии вышли к границе с Турцией.