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Следствие подозревает бывшего спикера парламента Армении Баблояна в узурпации власти

Речь идет о ситуации в 2018 году во время избрания членов Конституционного суда
Ара Баблоян Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Ара Баблоян
© Артем Геодакян/ТАСС

ЕРЕВАН, 22 октября. /ТАСС/. Бывший спикер парламента Армении Ара Баблоян подозревается в узурпации власти, совершенной группой лиц в 2018 году во время избрания членов Конституционного суда. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Специальной следственной службы (ССС) страны.

"Согласно данным следствия, группа лиц, в том числе и бывший спикер Баблоян, для того, чтобы дать возможность своему товарищу, депутату от Республиканской партии Грайру Товмасяну в случае избрания членом и впоследствии председателем КС занимать этот пост в рамках старой конституции (принятой в 2005 году - прим. ТАСС), и во избежание действия новых поправок к конституции от 2015 года, совершили подлог и тем самым узурпировали власть", - говорится в релизе.

Согласно конституции Армении в редакции 2005 года, глава Конституционного суда республики мог бы занимать свой пост неограниченное время до достижения 70-летнего возраста. В соответствии же с поправками к конституции, принятыми в 2015 году, срок полномочий председателя КС ограничен шестью годами.

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Армения
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