В Генпрокуратуре Украины создано ведомство для расследований дел в Донбассе и Крыму

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в возглавляемом им ведомстве отдельного департамента для надзора за ходом следствия по преступлениям в Донбассе и Крыму.

"В Генеральной прокуратуре Украины создан департамент надзора за расследованием уголовных производств по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта", - во вторник говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В департамент вошли два управления, в каждом из которых по два отдела, добавили в Генпрокуратуре.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно, президент России 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.