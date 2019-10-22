Лукашенко поручил проработать ответ на размещение американских танков в Литве

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с республикой бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США. Об этом сообщил во вторник госсекретарь Совбеза Станислав Зась.

"Это [полигон Пабраде в 15 км от границы Белоруссии] один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего, прибыли танковые подразделения", - отметил Зась, слова которого приводит агентство БелТА.

Госсекретарь сказал, что "в любой стране прорабатываются ответные меры, и поэтому глава государства поставил задачу госсекретариату и Министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт". "Такие предложения будут отработаны и доложены президенту в начале следующей недели", - сообщил Зась.

Он также выразил обеспокоенность белорусской стороны в связи готовящимися масштабными учениями НАТО Defender Europe, которые планируется провести весной 2020 года. Предполагается, сказал Зась, что в этих учениях на территории 10 европейских стран, в том числе Польши, Литвы и Латвии, примут участие военнослужащие 18 государств. "Реакция президента Беларуси на эти учения не какая-то особенная. Она ровная и адекватная тем событиям, которые намечаются в следующем году", - сказал госсекретарь Совбеза. "Это одни из самых крупных учений за последние 25 лет. В них примут участие порядка 40 тыс. военнослужащих из 18 стран - членов НАТО. И притом около половины этих военнослужащих - из США", - констатировал Зась.

По его словам, в ходе учений планируется отработать вопросы переброски войск с территории США на европейский континент различными способами. "Все мы являемся свидетелями нарастания противостояния между центрами силы. К сожалению, происходит практика возврата к политике милитаризации, гонки вооружений. Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут", - сказал Зась. "То есть налицо милитаризация этого региона. Вот в такой ситуации планируется проводить учения", - заявил госсекратарь Совбеза Белоруссии.

11 октября на саммите СНГ в Ашхабаде президент Белоруссии выразил обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных военных учений НАТО у границ республики весной 2020 года. Президент России Владимир Путин тогда сказал, что на учения НАТО следует реагировать спокойно, но предложил посоветоваться на этот счет со странами СНГ.

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