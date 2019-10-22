Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение американских танков в Литве

Как сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, до сих пор американских подразделений в этой стране не было
Президент Белоруссии Александр Лукашенко EPA/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с республикой бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США. Об этом сообщил во вторник госсекретарь Совбеза Станислав Зась.

"Это [полигон Пабраде в 15 км от границы Белоруссии] один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего, прибыли танковые подразделения", - отметил Зась, слова которого приводит агентство БелТА.

Госсекретарь сказал, что "в любой стране прорабатываются ответные меры, и поэтому глава государства поставил задачу госсекретариату и Министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт". "Такие предложения будут отработаны и доложены президенту в начале следующей недели", - сообщил Зась.

Он также выразил обеспокоенность белорусской стороны в связи готовящимися масштабными учениями НАТО Defender Europe, которые планируется провести весной 2020 года. Предполагается, сказал Зась, что в этих учениях на территории 10 европейских стран, в том числе Польши, Литвы и Латвии, примут участие военнослужащие 18 государств. "Реакция президента Беларуси на эти учения не какая-то особенная. Она ровная и адекватная тем событиям, которые намечаются в следующем году", - сказал госсекретарь Совбеза. "Это одни из самых крупных учений за последние 25 лет. В них примут участие порядка 40 тыс. военнослужащих из 18 стран - членов НАТО. И притом около половины этих военнослужащих - из США", - констатировал Зась.

По его словам, в ходе учений планируется отработать вопросы переброски войск с территории США на европейский континент различными способами. "Все мы являемся свидетелями нарастания противостояния между центрами силы. К сожалению, происходит практика возврата к политике милитаризации, гонки вооружений. Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут", - сказал Зась. "То есть налицо милитаризация этого региона. Вот в такой ситуации планируется проводить учения", - заявил госсекратарь Совбеза Белоруссии.

11 октября на саммите СНГ в Ашхабаде президент Белоруссии выразил обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных военных учений НАТО у границ республики весной 2020 года. Президент России Владимир Путин тогда сказал, что на учения НАТО следует реагировать спокойно, но предложил посоветоваться на этот счет со странами СНГ.

В новость были внесены изменения (20:41 мск) - добавлены подробности.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияСШАЛатвияЛитваРоссияПольша
Реклама на ТАСС
РФ и Турция договорились вместе противостоять сепаратизму в Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС