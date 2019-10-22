Эрдоган заявил о том, что Турция и РФ будут осуществлять совместное патрулирование в Сирии

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Военные Турции и России будут проводить совместное патрулирование на севере Сирии. Об этом сообщил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"В течение 150 часов [курдские формирования] "Силы народной самообороны" выйдут за пределы 30-километровой зоны. Отсчет этого времени начнется завтра в 12:00 (время совпадает с мск). После отведенных 150 часов начнется турецко-российское патрулирование к западу и востоку от места проведения операции "Источник мира", - заявил Эрдоган.

По его словам, совместное патрулирование будет осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией.

Эрдоган также сообщил, что бойцы курдских формирований будут выведены из сирийских городов Телль-Рифаат и Манбидж на севере республики.

"Террористы из СНС покинут Телль-Рифаат и Манбидж. Они выйдут за пределы 30-километровой зоны от нашей границы", - отметил Эрдоган.

Между тем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также сообщил, что совместное патрулирование турецких и российских военных на севере Сирии не затронет населенный пункт Камышлы.