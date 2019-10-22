ООН не получала подтверждения выхода сил курдов из зоны безопасности на северо Сирии

ООН, 22 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций пока не располагает подтверждением данных о том, что курдские формирования полностью покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ему был задан вопрос, может ли ООН подтвердить полный вывод бойцов вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) из зоны безопасности, создаваемой Турцией на северо-востоке Сирии. "Нет, у нас нет подтверждения этому", - ответил он.

Его попросили прокомментировать истекающий во вторник срок приостановки военной операции Турции в Сирии. "Мы слышали заявления из штаб-квартир различных организаций. Для нас важно, чтобы боевые действия [в Сирии] не возобновлялись, потому что мы можем только представлять себе последствия такого развития событий для мирного населения, которое и так перенесло немало", - продолжал Дюжаррик, напомнив о том, что более 176 тыс. жителей северо-востока Сирии, включая около 80 тыс. детей, стали вынужденными перемещенными лицами после начала 9 октября Турцией военной операции.

Кроме того, Дюжаррику задали вопрос о том, призывает ли ООН официально стороны к продлению режима прекращения огня. "Мы не хотели бы возобновления военных действий", - ответил официальный представитель генсека ООН.

Курдские формирования проинформировали Вашингтон о том, что все их бойцы покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии, сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя американской администрации. По словам этого источника, командир курдских формирований, входящих в СДС, Мазлум Кобани направил соответствующее письмо вице-президенту США Майклу Пенсу.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира". Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.