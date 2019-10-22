Европарламент продлил на 2020 год меры по защите трудящихся в случае Brexit без сделки

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента приняли во вторник ряд решений, направленных на продление действия законодательных актов ЕС, которые обеспечивают защиту трудящихся в случае Brexit без сделки. Трансляцию заседаний пленарной сессии Европарламента в Страсбурге ведет телеканал Европейской комиссии.

Продление на весь 2020 год истекающего в конце 2019 года срока действия программ срочных мер направлено, как говорится в заявлении Европарламента, на то, чтобы "снизить возможное негативное воздействие выхода Британии из ЕС как на тех, кто получает финансирование ЕС, так и на сам бюджет Евросоюза". Эти меры касаются таких крупных программ, как Horizon 2020 (научные исследования), Erasmus+ (студенческий обмен), программ поддержки фермеров и регионов стран ЕС. Также продлено на весь 2020 год действие срочных мер по финансовой поддержке рыболовецких отраслей стран ЕС. Документ в том числе гарантирует рыбакам ЕС доступ в британские воды в обмен на аналогичный доступ британцам в исключительные экономические зоны стран ЕС.

Действие Европейского фонда адаптации к условиям глобализации, предназначенного для финансовой поддержки трудящихся, потерявших работу в результате глобализационных процессов или экономических кризисов, расширено теперь на тех, кто оказался без работы в результате негативного воздействия Brexit без сделки на их экономическую деятельность.

В четверг в Страсбурге Европейский парламент проведет голосование по срочным дополнительным мерам, которые должны позволить странам Евросоюза, пострадавшим от Brexit, получать финансовую помощь из Фонда солидарности ЕС, который до этого был предназначен исключительно для финансовой поддержки стран в случае природных и техногенных катастроф.