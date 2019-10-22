РФ и Турция договорились вместе противостоять сепаратизму в Сирии

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия и Турция будут вместе бороться с терроризмом на территории Сирии. Об этом сообщается в меморандуме по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Они [президенты РФ и Турции] подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории", - сказано в документе.

Москва и Анкара создадут совместный механизм мониторинга и верификации соблюдения совместного меморандума по Сирии, принятого по итогам встречи в Сочи Путина и Эрдогана.

Как сообщается в документе, "будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного меморандума".

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длились больше шести часов. На них обсуждалась, в частности, операция "Источник мира", начатая Турцией на севере Сирии 9 октября с целью создания буферной зоны, призванной стать защитным поясом для турецкой границы. США и Турция 17 октября достигли соглашения о приостановке операции на 120 часов, чтобы позволить поддерживаемым американцами курдским формированиям покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

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