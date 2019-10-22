Коломойский предупредил Порошенко о новых судебных исках

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Украинский предприниматель Игорь Коломойский посоветовал экс-президенту Украины Петру Порошенко "осторожнее высказываться" в его адрес, а также готовиться к судебным процессам.

"Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес телеканала "1+1" и, желательно, Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его "героическое" прошлое за пять лет", - заявил бизнесмен изданию "Украинская правда".

Он уточнил, что речь идет о роли Порошенко в приватизации предприятия "Винницаоблэнерго". По словам Коломойского, в конце 2014 года подконтрольная ему компания попыталась принять участие в конкурсе на покупку у государства 25% акций "Винницаоблэнерго", что привело к росту их стоимости. После этого экс-президент высказал ему возмущение по этому поводу. "Лично признался, что это его акции", - утверждал предприниматель.

В начале недели на украинском телеканале "1+1", который принадлежит Коломойскому, вышла программа о причастности Порошенко к повышению тарифов в Виннице. В ответ в парламентской фракции партии Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что сюжет содержит ложь, а экс-глава государства не имеет отношения к повышению тарифов в регионе.