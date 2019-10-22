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В ЕК сообщили, что Хорватия выполнила условия для присоединения к Шенгенской зоне

Следующим шагом должно стать рассмотрение этого вопроса в Совете ЕС

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Хорватия выполнила необходимые условия для присоединения к Шенгенской зоне. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии (ЕК), распространенном во вторник в Брюсселе.

"Еврокомиссия считает на основе результатов начатой в 2016 году оценки, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов. Хорватии необходимо будет продолжать работу по осуществлению всех текущих мер, в частности по управлению внешними границами", - отмечается в заявлении ЕК.

Следующим шагом должно стать рассмотрение этого вопроса в Совете ЕС. "Еврокомиссия предлагает совету обсудить этот вопрос с целью интеграции Хорватии в Шенгенскую зону в соответствии с Законом о присоединении от 2011 года", - говорится в документе.

Положительная оценка Еврокомиссии не означает, что Хорватия в ближайшее время присоединится к Шенгенской зоне, так как это решение принимается странами - членами Евросоюза. Так, Румыния и Болгария, вступившие в ЕС за несколько лет до Хорватии, все еще находятся вне Шенгенской зоны.

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