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Демонстранты в Бейруте попытались захватить здание гостелевидения

В заявлении демонстрантов говорится, что власти оказывают давление на средства массовой информации

БЕЙРУТ, 22 октября. /ТАСС/. Участники протестного движения в Ливане ворвались во вторник в здание государственного телеканала Tele Liban и потребовали от репортеров правдиво освещать их акции протеста.

"Власти оказывают давление на средства массовой информации и требуют от них прекращения прямых трансляций наших уличных выступлений", - говорится в воззвании, зачитанном протестующими в эфире телеканала.

Прибывшие вскоре жандармы вытеснили группу демонстрантов, проникших в здание, и взяли его под усиленную охрану. Позднее от имени демонстрантов было распространено заявление, в котором они осудили снятие с должности генерального директора национального информационного агентства Al Watania Лоры Слейман. "Этот шаг направлен на замалчивание правительственными СМИ революционных событий", - отмечалось в документе.

Сама Слейман сказала в эфире телеканала Al Hadath, что не знает причин, по которым она была отстранена от должности. При этом она подчеркнула, что журналисты агентства круглосуточно освещали с 17 октября события на площадях Бейрута.

Колонны демонстрантов пришли во вторник к зданию Центробанка, где потребовали отставки его управляющего Риада Саляме. Активисты блокировали движение по улице Хамра - основной торговой артерии в западной части Бейрута. В ходе акции протеста они скандировали лозунги, призывая к ответу бывших и нынешних министров, которых они обвинили в коррупции.

Ранее на митинге в центре Бейрута демонстранты отвергли антикризисный план, одобренный в понедельник коалиционным кабинетом премьер-министра Саада Харири в ответ на волну массовых протестов, охвативших страну. "Мы повторяем наше требование об отставке правительства, роспуске парламента и проведении досрочных выборов", - говорится в заявлении, принятом демонстрантами. Как передал телеканал "Аль-Хадас", участники митинга объявили, что будут продолжать находиться на площадях столицы до выполнения своих требований.

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