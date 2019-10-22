В Барселоне вновь устроили акцию протеста

МАДРИД, 22 октября. /ТАСС/. Новая акция протеста началась во вторник вечером в Барселоне. Организатором митинга являются так называемые комитеты в защиту республики, которые поддерживают независимость Каталонии.

Как передает газета El País, манифестанты собрались на площади Испании. Участники акции вылили в фонтан жидкое мыло и размешали воду с помощью зонтиков. Таким образом демонстранты хотят "отмыть улицы от несправедливости". Собравшиеся также исполнили известную в регионе песню "Столб" (L'Estaca) Льюиса Льяка. Пока инциденты в ходе митинга зафиксированы не были.

Всю прошлую неделю в Каталонии проходили демонстрации, которые заканчивались беспорядками. Манифестации начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на сроки до 13 лет. В результате беспорядков пострадали около 600 человек.