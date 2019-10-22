Анкара считает ее договоренности с Москвой по Сирии началом новой эры в их отношениях

АНКАРА, 22 октября. /ТАСС/. Договоренности, которые были достигнуты во вторник между Турцией и Россией в Сочи, знаменуют собой начало новой эры в двусторонних отношениях Анкары и Москвы. Об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Сегодняшнее соглашение между Турцией и Россией знаменует собой начало новой эры в двусторонних отношениях. Это великий день для всех цивилизованных стран, которые борются с террористическими группировками. Территориальная целостность Сирии и политическое единство являются ключевыми аспектами в достижении стабильного будущего в регионе", - написал Алтун на своей странице в Twitter.

Как отмечают турецкие СМИ, переговоры лидеров двух стран длились более шести часов. Анатолийское агентство называет соглашение между Анкарой и Москвой историческим.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Между тем 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. Отведенный срок в рамках договоренностей США и Турции истекает во вторник в 22:00 мск.