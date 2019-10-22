Парламент Британии отказался рассматривать билль о Brexit в ускоренном порядке

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Британский парламент отверг во вторник программу правительства по ускоренному рассмотрению билля о Brexit, открыв путь к возможным досрочным выборам. Во время состоявшегося во вторник голосования против внесенного кабинетом министров предложения высказались 322 члена Палаты общин, поддержали его 308 депутатов.
Правительство намеревалось рассмотреть билль за три дня, чтобы страна успела покинуть Евросоюз в установленный срок - до 31 октября. Однако многие депутаты выступили против столь большой спешки, что в итоге и вылилось в новое поражение в парламенте премьер-министра Бориса Джонсона.
Ранее Джонсон предупредил, что, если законодатели отвергнут предложенный график рассмотрения законопроекта, то в Палату общин может быть внесено предложение о проведении досрочных выборов. По информации телерадиовещательной корпорации Би-би-си, оно может состояться до конца года.
Джонсон уже заявил о том, что приостанавливает рассмотрение законопроекта.
Сам же билль, частью которого является текст нового соглашения с ЕС по Brexit, был одобрен по вторник с соотношением 329 "за" и 299 "против".