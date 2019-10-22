Парламент Британии отказался рассматривать билль о Brexit в ускоренном порядке

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Британский парламент отверг во вторник программу правительства по ускоренному рассмотрению билля о Brexit, открыв путь к возможным досрочным выборам. Во время состоявшегося во вторник голосования против внесенного кабинетом министров предложения высказались 322 члена Палаты общин, поддержали его 308 депутатов.

Что будет с экономикой Британии в случае жесткого Brexit?

Правительство намеревалось рассмотреть билль за три дня, чтобы страна успела покинуть Евросоюз в установленный срок - до 31 октября. Однако многие депутаты выступили против столь большой спешки, что в итоге и вылилось в новое поражение в парламенте премьер-министра Бориса Джонсона.

Ранее Джонсон предупредил, что, если законодатели отвергнут предложенный график рассмотрения законопроекта, то в Палату общин может быть внесено предложение о проведении досрочных выборов. По информации телерадиовещательной корпорации Би-би-си, оно может состояться до конца года.

Джонсон уже заявил о том, что приостанавливает рассмотрение законопроекта.

Сам же билль, частью которого является текст нового соглашения с ЕС по Brexit, был одобрен по вторник с соотношением 329 "за" и 299 "против".