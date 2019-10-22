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Brexit
Обновлено 

Джонсон заявил, что правительство Британии ускоряет подготовку к Brexit без сделки

Кабмин временно приостановит рассмотрение законопроекта о "разводе" с ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Jessica Taylor, UK Parliament via AP
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© Jessica Taylor, UK Parliament via AP

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании ускоряет подготовку к выходу из ЕС без сделки с Брюсселем и временно приостанавливает рассмотрение закона о Brexit парламентом страны. Об этом заявил во вторник премьер-министр королевства Борис Джонсон, выступая перед депутатами после того, как Палата общин отказалась рассматривать внесенный правительством билль по ускоренной процедуре, что могло бы позволить осуществить Brexit в намеченный срок - к 31 октября.

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"Мы должны были выйти из ЕС 31 октября, но теперь у нас опять впереди неопределенность, а ЕС должен решить, как ему ответить на просьбу парламента о новой отсрочке. Первым следствием этого является то, что правительство, действуя единственно возможным и ответственным образом, ускоряет приготовления к Brexit без сделки, - сказал Джонсон, выразив разочарование по поводу решения депутатов. - Во-вторых, до того, как ЕС примет решение [по поводу отсрочки Brexit], я обсужу со странами Евросоюза их намерения. Пока оно не принято, мы поставим на паузу рассмотрение законопроекта".

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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