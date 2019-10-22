США сочтут Турцию ответственной, если данные о преступлениях против курдов верны

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. США возложат на Анкару ответственность за военные преступления против курдских формирований, если такие данные подтвердятся. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью телекомпании CNN министр обороны США Марк Эспер.

"Мы видели сообщения об этом и пытаемся отследить их. Эти сообщения ужасны, если они окажутся верными, то это военные преступления", - признал Эспер, добавив, что он лично считает такие сведения соответствующими действительности.

"Я считаю, что все это надо отследить. Я считаю, что тех, кто несет за это ответственность, следует призвать к ответу", - продолжал глава Пентагона, предположив, что при таком варианте развития событий вина "во многих случаях будет лежать на правительстве Турции".

По словам Эспера, Соединенные Штаты считают, что курдским формированиям следует дать дополнительное время, чтобы успеть покинуть зону безопасности на северо-востоке Сирии до возобновления военной операции Турции.

По его оценке, курдские формирования в составе вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС)" "прикладывают реальные усилия, чтобы покинуть зону вовремя". "Но если им потребуется немного больше времени, то им следует выделить немного больше времени", - подчеркнул он.

С его точки зрения, решение Анкары о приостановке на 120 часов операции "Источник мира" "в целом соблюдалось", хотя "спорадические стычки происходили".

Курдские формирования проинформировали Вашингтон о том, что все их бойцы покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии, сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя американской администрации. По словам этого источника, командир курдских формирований, входящих в СДС, Мазлум Кобани направил соответствующее письмо вице-президенту США Майклу Пенсу.

Бегство боевиков

Чуть более 100 боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) вырвались на свободу из тюрем на северо-востоке Сирии после начала военной операции Турции, сказал Эспер.

По его оценке, в момент начала операции "Источник мира" в тюрьмах на северо-востоке Сирии содержалось "11 тыс. или около того" боевиков ИГ. "Мы получили сообщения о побегах немногим более ста из них", - признал министр обороны.

Он заверил, что вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" сохраняет контроль над тюрьмами и центрами временного заключения в Сирии. "Таким образом, масштабных побегов из тюрем, которых мы опасались, не произошло. Это хорошая новость", - добавил шеф Пентагона.

Газета The New York Times на прошлой неделе сообщала, что несколько сотен радикалов, воспользовавшись паникой и сумятицей в связи с турецкой операцией, совершили побег из центра временного содержания в Сирии. Около 700 членов семей боевиков ИГ также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В публикации перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы. Как уточняют источники газеты, там содержались около 11 тыс. человек, включая порядка 9 тыс. сирийцев и иракцев, а также приблизительно 2 тыс. заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.

Возможность войны исключена

Эспер исключил возможность начала военных действий против Турции для того, чтобы защитить курдов от последствий военной операции Анкары.

"Мы не собираемся воевать с союзником по НАТО и уж тем более не станем этого делать из-за границы, которую мы не подписывались охранять", - сказал он. Глава Пентагона подтвердил, что США в настоящий момент проводят "поэтапный отвод с северо-востока Сирии войск", которые "временно разместятся в Ираке" перед тем, как "в конечном счете вернутся домой".

Министру был задан вопрос, от кого остающийся в Сирии немногочисленный американский контингент будет защищать нефтяные месторождения. "Я не столько забочусь об охране нефтяных месторождений, сколько о том, чтобы не подпустить к ним ИГ и не дать ей таким образом доступ к источнику доходов", - ответил Эспер.

"Моя задача заключается в том, чтобы не стеснять свою свободу выбора и не стеснять свободу выбора президента [США Дональда Трампа] с тем, чтобы в случае изменения оперативной обстановки на северо-востоке Сирии или в других районах у нас была свобода маневра для действий по распоряжению президента", - пояснил министр.

Госсекретарь Майкл Помпео в понедельник в интервью телеканалу CNBC заявил о готовности Трампа в случае необходимости применить военную силу в отношении Турции в связи с ее военной операцией на севере Сирии. Однако Помпео не раскрыл, какие шаги Анкары станут достаточным основанием для подобной реакции Вашингтона.

14 октября Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Этим документом он поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в Северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в арабской стране.

Об операции Анкары

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Между тем 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. Отведенный срок в рамках договоренностей США и Турции истекает во вторник в 22:00 мск.