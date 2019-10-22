Парламент Британии на этой неделе не будет рассматривать билль о Brexit

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Рассмотрение законопроекта о Brexit парламентом Великобритании не состоится на этой неделе. Об этом заявил во вторник, выступая перед депутатами, лидер Палаты общин, де-факто представитель кабмина в нижней палате парламента Джейкоб Рис-Могг. Его заявление стало реакцией на отказ законодателей одобрить ускоренный вариант рассмотрения билля о Brexit, на котором настаивало правительство.

"По причине того, что предложенный график [рассмотрения законопроекта о Brexit] был отвергнут, я обязан заявить о следующем: завтра, 23 октября, будут продолжены дебаты по тронной речи королевы в области здравоохранения, в четверг, 24 октября, дебаты по тронной речи королевы в области здравоохранения и экономики будут завершены, а в пятницу парламент не заседает", - сказал Рис-Могг.

Таким образом, к рассмотрению законопроекта депутаты смогут приступить не ранее 28 октября, когда до установленной крайней даты Brexit останется всего три дня. Это означает, что шансов быть принятым в срок у этого законопроекта фактически нет.