США продолжат работать с курдами на северо-востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы США намерены продолжать работать с коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"На северо-востоке [Сирии], на котором мы концентрируем внимание, мы собираемся продолжать работать с СДС. В этом заключается наш план. Лидер СДС - командующий Мазлум [Кобани] - взял перед нами обязательство продолжать работать с нами", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Джеффри имел в виду командира курдских формирований, входящих в СДС, Мазлума Кобани.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.