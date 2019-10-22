Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

США продолжат работать с курдами на северо-востоке Сирии

Cпецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в этом заключается план Вашингтона

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы США намерены продолжать работать с коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"На северо-востоке [Сирии], на котором мы концентрируем внимание, мы собираемся продолжать работать с СДС. В этом заключается наш план. Лидер СДС - командующий Мазлум [Кобани] - взял перед нами обязательство продолжать работать с нами", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Джеффри имел в виду командира курдских формирований, входящих в СДС, Мазлума Кобани.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Теги
СШАТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
РФ и Турция договорились вместе противостоять сепаратизму в Сирии
В меморандуме по итогам встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана также говорится, что Москва и Анкара будут вместе содействовать безопасному и добровольному возвращению беженцев в республику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС