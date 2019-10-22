В Госдепе усомнились, что России удастся вывести курдов из района границы с Турцией

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. США сомневаются, что России в рамках договоренностей с Турцией в Сочи удастся вывести курдские отряды из района на 30 км от сирийско-турецкой границы. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая на слушаниях комитета по иностранным делам Сената.

"Россия и Турция в Сочи сегодня также договорились о прекращении огня на остальной части севера Сирии с возможностью патрулирования на 10 км глубже, - сказал он. - Вряд ли [России] удастся вывести курдов из этого района. Турция мало от этого выиграет".

По утверждению Джеффри, это может навредить ситуации в целом.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. Россия и Турция во вторник достигли соглашений о предоставлении с 12:00 (время совпадает с московским) 23 октября "Силам народной самообороны" 150 часов для вывода бойцов за пределы 30-километровой зоны на границе с Турцией.

По словам Джеффри, Соединенные Штаты и Турция условились не вести боевые действия друг против друга в Сирии. Он отметил, что между Анкарой и Вашингтоном было зафиксировано понимание на этот счет. "Они бы не вступали в боевые столкновения с американскими войсками. Прежде всего было понимание, что ни одна из сторон никогда не будет вести против другой боевые действия независимо от происходящего", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США. Он отвечал на вопросы сенатора Бена Кардина (демократ, от штата Мэриленд), который поинтересовался возможными сценариями развития ситуации на северо-востоке Сирии и перспективами начала войсками Турции боевых действий против военнослужащих США в случае сохранения последних в этом районе.