МИД КНДР возложил на США ответственность за мир на Корейском полуострове

ООН, 22 октября. /ТАСС/. Пхеньян готов к любому развитию событий на Корейском полуострове, которое будет полностью зависеть от дальнейших действий США. Об этом заявил во вторник представитель МИД КНДР Чанг Иль Хун.

"Обладание КНДР ядерным оружием - это оборонительная мера из-за враждебной политики США, которые более полувека угрожали суверенитету и праву на существование КНДР", - отметил он, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения.

"Мир и безопасность на Корейском полуострове будут полностью зависеть от будущего поведения США, КНДР будет готовиться к любым обстоятельствам", - заявил представитель МИД.

По его мнению, проводимые США у границ КНДР учения угрожают безопасности страны и провоцируют Пхеньян на ядерные испытания. "Испытания, проведенные КНДР в последние месяцы, стали мерами по обеспечению нашей обороноспособности и частью регулярных учений", - добавил дипломат.

При этом он подчеркнул, что "КНДР по-прежнему поддерживает полное уничтожение ядерного оружия в мире, включая Корейский полуостров".