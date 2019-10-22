Соглашение Турции и США о приостановке военной операции в Сирии прекратило действие

АНКАРА, 22 октября. /ТАСС/. Соглашение между Турцией и США о приостановке турецкой операции "Источник мира" в Сирии прекратило свое действие по истечении 120 часов, отведенных курдским формированиям "Силы народной самообороны" на вывод своих бойцов с северо-востока Сирии.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Между тем ранее во вторник Анкара и Москва достигли соглашения о предоставлении с 12:00 (время совпадает с московским) 23 октября "Силам народной самообороны" 150 часов для вывода бойцов за пределы 30-километровой зоны на границе с Турцией.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.